Платформу "Армата" - танки и тяжелые боевые машины пехоты - от высокоточного оружия прикроют не только системы динамической и активной защиты, но и дымовая завеса, уже опробованная в Военно-морском флоте.

На минувшей неделе "Ростех" распространил информацию о том, что создан новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия, его разработали специалисты ЦНИИТОЧМАШ. Суть защиты в том, что вокруг танка будет создаваться не просто дымовая завеса, а облако из аэрозольно-дипольных помех. И это ослепит системы наведения высокоточных боеприпасов противника. Сообщается также, что новый боеприпас будет впервые продемонстрирован на военно-техническом форуме "Армия 2021", а его государственные испытания завершатся в текущем году.

Аналогичный боеприпас уже создан, испытан и открыто демонстрировался два года назад на форуме "Армия 2019".

Разработали его специально для сухопутных войск специалисты Новосибирского института прикладной физики, на стенде которого он и выставлялся. Наша бронетехника станет неуязвима для высокоточных и очень дорогих самонаводящихся ракет, таких как американские Javelin и AGM-114 Hellfire, от которых будто бы спастись невозможно.

В чем суть защиты, созданной в Сибири? В том, что давно и очень эффективно отработано на боевых кораблях ВМФ.

В середине ХХ века появились самонаводящиеся противокорабельные ракеты. Для разработки средств борьбы с ними в 1966 году в Новосибирске образовали Институт прикладной физики под научным руководством Сибирского отделения Академии наук СССР. Специалисты из академгородка предложили не только сбивать ракеты системами ПВО корабля, но и попытаться их обмануть. Как оказалось, искусственный интеллект не так уж и сложно ввести в заблуждение - он сам обманываться рад.

Бронетехнику прикроет завеса из специальных отражателей, ослепляющих самые "умные" ракеты

Одна из самых эффективных обманок - постановка вокруг защищаемого корабля целого комплекса помех, ослепляющих головки самонаведения противокорабельных ракет.

Отстреливаться помехи должны были с помощью турбореактивных снарядов на большие расстояния и минометным способом в непосредственной близости от защищаемого корабля. Внешне это выглядело как постановка дымовой завесы.

Казалось бы, ничего революционного - дымы для маскировки применяются в военно-морском флоте очень давно. Но дым дыму - рознь.

Классические дымы делали корабли невидимыми только для человеческого глаза, но от радиоволн, излучаемых ракетными радарами, уже не спасали. Новосибирские ученые разработали сложные аэрозольные смеси, которые наряду с дымовой маскировкой могли отражать радиоволны, искажать контуры корабля в оптическом диапазоне, защищать от лазерного сканирования.

Вокруг отдельного корабля или их группы создается сплошная дымовая завеса, под прикрытием которой корабли маневрируют, уходя от прицельного удара. Окутанные такими облаками, для технического зрения они становятся невидимыми.

Эффект достигается тем, что в атмосферу выбрасываются миниатюрные дипольные и зеркальные отражатели, а также другие мелкодисперсные вещества, способные исказить радиоволны и ослепить оптико-электронные системы. Поэтому дымовая защита переливается цветами радуги и сверкает мерцающими огнями.

Попадая в такие облака, даже самые "умные" ракеты теряют ориентацию и пролетают мимо цели. Военно-морской флот еще пятьдесят лет назад получил надежную защиту от практически всех типов противокорабельных ракет, имеющих радиолокационное, лазерное или оптико-электронное наведение.

А вот боевая техника сухопутных войск всегда прикрывалась обычной дымовой завесой. Для отстрела дымовых шашек на танках, в частности, установлены специальные мортирки. Называется такая система 902 "Туча", поставлена на вооружение в 1980 году. Скоро бронетехнику станут прикрывать завесой, аналогичной той, которую используют корабли ВМФ. На смену "Туче" придет, можно сказать, "грозовая туча", которая будет не только дымить, но и сверкать различными отражателями, скрывая бронетехнику от самонаводящегося ракетного оружия.

Прикладные физики из Новосибирска планируют участвовать в работе военно-технического форума "Армия 2021", где покажут немало своих современных разработок и тех, что рассчитаны на перспективу.