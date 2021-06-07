Daimler решил продать часть своих автосалонов в Европе

Немецкий концерн Daimler AG решил заметно сократить количество принадлежащих непосредственно ему дилерских центров и сервисных станций Mercedes-Benz в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на деловую газету Handelsblatt.

По данным ресурса, Daimler AG продаст 25 шоурумов и станций обслуживания в Великобритании, Испании и Бельгии - в них работает около 2800 сотрудников.

После продажи они, вероятно, останутся сбытовыми и сервисными точками Mercedes-Benz, однако самому Daimler AG принадлежать уже не будут, т.е. концерн сократит свое присутствие в авторитейле. Такой шаг связан с реструктуризацией бизнеса автопроизводителя.

Продажа лишних активов позволит выручить Daimler AG около 1 млрд евро.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что Daimler AG отделит от себя грузовое подразделение Daimler Trucks, а юрлицо по производству легковых автомобилей переименует в Mercedes-Benz.