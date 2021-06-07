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07.06.2021 16:04
Рубрика: Легковые авто

Daimler решил продать часть своих автосалонов в Европе

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Немецкий концерн Daimler AG решил заметно сократить количество принадлежащих непосредственно ему дилерских центров и сервисных станций Mercedes-Benz в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на деловую газету Handelsblatt.

Фото: скриншот с youtube.com
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По данным ресурса, Daimler AG продаст 25 шоурумов и станций обслуживания в Великобритании, Испании и Бельгии - в них работает около 2800 сотрудников.

После продажи они, вероятно, останутся сбытовыми и сервисными точками Mercedes-Benz, однако самому Daimler AG принадлежать уже не будут, т.е. концерн сократит свое присутствие в авторитейле. Такой шаг связан с реструктуризацией бизнеса автопроизводителя.

Продажа лишних активов позволит выручить Daimler AG около 1 млрд евро.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что Daimler AG отделит от себя грузовое подразделение Daimler Trucks, а юрлицо по производству легковых автомобилей переименует в Mercedes-Benz.

#Mercedes-Benz