Генпрокуратура направила в суд дело Бойко-Великого о хищении более 190 млн рублей

Заместитель Генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ростовского банка ООО КБ "Кредит Экспресс" Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, а также акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко. А также главного бухгалтера банка Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина. Дело направлено для рассмотрения по существу в Черемушкинский суд Москвы.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в присвоение или растрате, а также легализации преступных доходов организованной группой в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2013 года по 2018 год фигуранты дела с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в банке более 190 млн рублей. Для этого они оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов "Кредит Экспресса", а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц. Как считает следствие, Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко непосредственно получали деньги и распределяли их среди соучастников. Кроме того, они оформляли поддельные кассовые ордера и другие документы, на основании которых снимали наличные с расчетных счетов клиентов, заключивших с банком договоры вклада. Уголовные дела в отношении Чуевой и Ципиновой были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве.

В марте 2018 года Банк России отозвал лицензию у "Кредит Экспресса" в том числе из-за системных хищений и образовавшейся "дыры" в капитале Банка.

В середине мая Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест Василия Бойко-Великого - основателя группы компаний "Вашъ финансовый попечитель", куда входит агрохолдинг "Русское молоко". Бизнесмен владевший 10 процентами акций "Кредит Экспресса" находился под стражей почти два года - с июня 2019 года.