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07.06.2021 20:42
Рубрика: Власть

Принимается без рук

Павел Крашенинников: Участвовать в корпоративных собраниях можно будет и физически, и виртуально
Текст: Борис Ямшанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
8 июня Государственная Дума рассмотрит во втором чтении проект закона, по которому можно будет проводить собрания гражданско-правовых сообществ, в том числе садоводческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов, не только с личным присутствием, но и виртуально, в режиме онлайн.

Соавтор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете", что изменения в Гражданский кодекс продиктованы все более широким распространением удобных для людей дистанционных форматов.

Павел Владимирович, судя по всему, к новации подтолкнула ковидная пандемия, когда многие учреждения и предприятия вынужденно перешли на удаленку?

Павел Крашенинников: Работа в условиях пандемии лишь подтвердила востребованность новых, цифровых технологий. Они существенно расширяют возможности дистанционного участия населения не только в производственной сфере, но и в жизни гражданско-правовых сообществ.

Необходимо, чтобы весь спектр предоставляемых новых удобств был учтен и в законодательстве.

О проведении каких собраний в режиме онлайн идет речь в новом законе?

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Павел Крашенинников: Предлагаемые изменения распространяются на собрания любых гражданско-правовых сообществ. Это, например, собрания акционеров или участников хозяйственных обществ и товариществ. Собрания, конференции и съезды различных корпоративных некоммерческих юридических лиц, куда входят ассоциации, товарищества, кооперативы и другие общественные организации, а также советы директоров, наблюдательные и попечительские советы тоже обретают право законно пользоваться передовыми технологиями.

Не составляют исключения и правления юридических лиц, коллективы собственников, в том числе сособственников недвижимости, собственников земельных долей, собрания кредиторов в банкротстве и собрания владельцев облигаций, а также и другие случаи, когда необходимо принятие решения коллективами участников сообществ.

Некоторые из этих форм уже как бы не в диковинку. Например, в продвинутых технически учреждениях и организациях используют возможности видео-конференц-связи, но в большей мере в информационных целях, а не для выработки решений…

Павел Крашенинников: Этому мешает отсутствие законодательного регулирования. В настоящее время, если участие в собрании происходит посредством видео-конференц-связи, то на практике такие заседания не считают очными. А чаще их вообще рассматривают как проведенные с нарушением требований законодательства. Поэтому впоследствии возникают вопросы, законны или нет принятые такими собраниями решения.

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Однако при использовании видео-конференц-связи участник не просто издали наблюдает за происходящим на заседании. Он может задавать вопросы, выступать, отстаивая свою позицию, выражать свою волю по вопросам повестки собрания - словом, полноценно участвовать в работе собрания.

Поэтому в нынешнюю цифровую эпоху необходимо учесть в законодательстве, что очно присутствовать на заседании можно как физически, так и виртуально, с помощью видеосвязи.

Еще одно условие, почему не должно быть разницы между онлайн- и офлайн-присутствием, это возможность идентификации участника собрания. Для всех очевидно, как и при личной встрече, что в собрании участвует конкретное лицо.

Представим распространенную ситуацию: жильцы дома собрались на общедомовое собрание - и сразу видно, сколько пришло людей, как голосовали и что решили. При новых порядках не окажутся ли принятые решения виртуальными, которые легко переиначить в свою пользу тому же домкому?

Павел Крашенинников: На практике, к сожалению, сформировалось ошибочное представление о том, что действующее законодательство требует проведения очных собраний исключительно при условии физического присутствия участников или их представителей в каком-то определенном помещении или на определенной территории.

Согласно законопроекту, заседания собраний проводятся очно. Это означает, что участники могут присутствовать на заседании лично, в месте проведения заседания, а могут и дистанционно, с использованием электронных систем, например, видео-конференц-связи. Принятые в таких случаях решения именуются "принятые путем голосования на очном заседании собрания".

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Чтобы в дальнейшем не возникало вопросов о достоверности голосования, законопроектом специально оговаривается, что при дистанционном участии потребуется обязательное соблюдение двух условий: достоверная аутентификация участников и надлежащим образом выраженная воля участников, а именно - непосредственное участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосование.

Кстати, Жилищный кодекс уже сейчас предусматривает возможность своего рода "электронного" голосования - с использованием информационных систем, например, ГИС ЖКХ или информационной системы проекта "Активный гражданин". Такое голосование проводится без личного присутствия путем нажатия кнопок в электронной системе (и считается заочным). В системе сохраняется отчет о каждом голосе с указанием даты и времени его поступления.

В последнее время все чаще используется такая форма: всем участникам раздают опросные листы, и каждый отмечает свое решение. Но что если потом возникают разногласия, трудно доказать, где эти листы, кто и как их считал.

Павел Крашенинников: Речь идет о так называемом заочном голосовании. Его описание тоже вошло в законопроект, ему посвящен новый пункт 1.1 статьи 181. 2 "Принятие решения собрания".

Например, если очное голосование провести невозможно, участникам собрания рассылаются документы опросным путем. При принятии решения путем заочного голосования собрание не происходит, и такие решения правильно именовать "принятые путем заочного голосования".

Законом, единогласным решением участников или уставом юридического лица может быть предусмотрено также совмещение голосования на очном собрании и заочного голосования.

Не секрет, что в различных товариществах и акционерных обществах нередко возникают споры и дело доходит до суда, а там каждая запятая в документах играет роль. Законопроект учитывает такие коллизии?

Павел Крашенинников: Действительно, в настоящее время невозможно провести в дистанционном формате некоторые виды собраний из-за требований об обязательном указании места проведения собрания. Например, при проведении годового общего собрания акционеров в протоколе собрания Гражданский кодекс и закон об акционерных обществах требуют обязательно указывать место его проведения.

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Новый законопроект решает эту проблему. Предлагается в числе реквизитов протокола наряду с местом проведения очного собрания закрепить также способ дистанционного участия членов сообщества в заседании.

В результате, если заседание проводится с дистанционным участием, вместо указания в протоколе места проведения должен указываться способ дистанционного участия. А если используется "смешанный" формат - указывается и место, где физически присутствовали некоторые участники, и способ дистанционного участия остальных.

Помимо этого законопроект вводит возможность подтверждения принятия решения собрания не только с помощью письменного бумажного протокола, но и протокола в виде электронного документа, а также (если это допускается законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица) с помощью аудиовизуального способа фиксации хода заседания и результатов голосования.

Вводится возможность подтверждения принятия решения собрания не только с помощью бумажного протокола, но и в виде электронного документа

Такие средства фиксации смогут также использоваться в качестве доказательств в случае судебного спора между участниками сообщества.

Слов нет, цифровые технологии упрощают заботы сегодняшнего дня. Но проблемы у людей подчас возникают из-за решений, принятых годы назад. Тогда выручают надежные бумажные архивы. А электронные документы?

Павел Крашенинников: Вопрос не праздный. Новые способы принятия решений требуют и новых способов подтверждения принятых решений.

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Важнейшее требование закона при этом - обеспечить надежное хранение и воспроизведение сведений. Это многоплановая работа.

После принятия законопроекта предлагаемые универсальные правила для разных видов гражданско-правовых сообществ необходимо будет отразить в отраслевом законодательстве, которое определяет порядок принятия решений собраний участников соответствующих сообществ. Рабочая группа продолжает работу в этом направлении.

Предложенные изменения позволят не только внести дополнительный вклад в создание правовых условий для развития цифровой экономики, но и предоставить необходимые гарантии защиты прав и законных интересов граждан в случае возникновения споров.

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