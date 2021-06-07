Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.06.2021,  
14:01
Текст:  Алексей Моисеев

Многоствольный легкий танк венесуэльской армии показали на видео

Легкий танк АМХ-13 французского производства венесуэльские военные превратили в машину огневой поддержки. Для этого на нее установили шесть 106-мм безоткатных орудий, 12,7-мм пулемет и 81-мм миномет.

На обнародованном видео продемонстрированы различные варианты применения, в том числе ведение огня из пулемета М2 в дневных и ночных условиях, а также стрельбы из безоткаток. Последние имеют кумулятивные боеприпасы с дальностью 1200-1350 метров, а также осколочно-фугасные выстрелы и снаряды с готовыми поражающими элементами.

Некоторые из экспертов отмечают, что конструкторы из Боливарианской Республики, по сути, повторили американскую разработку середины 50-х годов - противотанковую артиллерийскую установку M50 Ontos.

Эта самоходка эксплуатировалась в воздушно-десантных войсках и морской пехоте США более пятнадцати лет, в том числе во время войны во Вьетнаме. Однако общее у них лишь вооружение, все остальное существенно отличается. Французский танк лучше бронирован (50 мм против 13 мм) и более подвижен (65 км/ч и 48 км/ч).

К тому же на этом образце основательно доработаны прицелы, которые совмещены с телевизионными камерами. Передаваемое ими изображение отображается на установленном в боевом отделении специальном мониторе.

Фото: Capt. A. Sean Taylor / US Army / wikipedia.org
Ракета разорвала на части американский броневик на севере Ирака

Специалисты считают, что было логичным установить на эту бронемашину и противотанковые управляемые ракеты или блоки для применения авиационных реактивных снарядов. Это еще больше повысит огневую мощь.

Венесуэльская армия в настоящее время имеет на вооружении бронетехнику российского и западного производства. В том числе танки Т-72Б1В, АМХ-30V, Scorpion- 90 FV-101 и упомянутые АМХ-13.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Пресс-служба форума "Армия"
Началась продажа билетов на форум "Армия-2021" 16:12
Атаку бомбардировщика Су-34 на аэродром показали на видео 06.06.2021
Систему дополненной реальности для обучения воздушному бою показали на видео 03.06.2021
танки
Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
Офицер спецназа рассказал о подготовке снайперов 10:18
В России создана новая защита для танков 04.06.2021
В броне 10 часов без отдыха: как испытывали советские танки 03.06.2021
Венесуэла
Испытания боевого робота в Венесуэле показали на видео 31.05.2021
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле 01.04.2021