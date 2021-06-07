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07.06.2021 14:09
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Реконструкция электродепо "Нижегородское" завершится до конца года

Текст: Любовь Проценко

В настоящее время в электродепо "Нижегородское" идет третий этап реконструкции, который выполнен на 54%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Это депо, напомнил заммэра, предназначено для ремонта и обслуживания поездов Большой кольцевой линии метро. Работы там идут на 52 подобъектах.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Среди них отстойно-ремонтный корпус (ОРК) с производственными мастерскими, здание эксплуатационного персонала, мотодепо для осмотра и ремонта моторно-рельсового транспорта, цех мастерских и ряд других важнейших для функционирования объекта построек", - рассказал Андрей Бочкарев.

Электродепо "Нижегородское" располагается на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро им. В. Е. Войтовича, на участке между полосой отвода Курского направления железной дороги, шоссе Энтузиастов и Третьим транспортным кольцом.

В ходе работ некоторые цеха завода реконструируют и модернизируют, а также построят новые здания депо, оснастят объекты необходимым специализированным оборудованием, позволяющим осуществлять качественное обслуживание составов московского метро. В новом электродепо будет проводиться текущий и капитальный ремонт вагонов, а также ночной отстой и мойка поездов.

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