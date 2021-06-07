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7 июня 2021 г. 17:55
Общество
Текст: Артем Локалов (Смоленская область)

Дом Гагариных в селе Клушино покрыли новой соломой

Дом семьи Гагариных в Клушине, крытый новой соломой. Фото: Артем Локалов
Дом семьи Гагариных в Клушине, крытый новой соломой. Фото: Артем Локалов

В доме-музее семьи первого космонавта Юрия Гагарина на его родине в селе Клушино в Смоленской области идет реставрация. Дом покрыли новой соломой.

Фото: instagram.com/vladi_slav_kononov
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Работы проводят смоленские Центр развития городских компетенций и Центр развития урбанистики. Реставрация началась в конце апреля и продлится до конца августа.

Помимо замены кровли, запланирован косметический ремонт в самом доме, благоустройство территории и установка туристического киоска.

Надо отметить, что этот дом построен на месте, где находилась изба Гагариных. После войны они перевезли ее в город Гжатск (ныне Гагарин), где и поселились. Рядом с домом также воссоздана землянка, где Гагарины жили, когда он был занят немцами во время оккупации Смоленской области с лета 1941 года по март 1943-го.

О военном детстве и дружбе с Юрием Гагариным "Родине" рассказывал друг и одноклассник будущего первого космонавта Евгений Дербенков:

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