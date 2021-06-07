Под Тверью в ДТП погиб настоятель храма

В Тверской области в автокатастрофе погиб настоятель Никольской церкви в Красной слободе Твери, руководитель центра подготовки церковных специалистов Тверской и Кашинской епархии РПЦ протоиерей Сергий Дроба.

По информации пресс-службы Тверской епархии, авария произошла 7 июня на дороге между Кашином и Калязином.

"Отец Сергий находился в автомобиле с матушкой, она доставлена в больницу", - говорится в сообщении епархии.

У протоиерея Сергия остались 11 детей.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий выразил соболезнование родным и близким погибшего. В епархии заверили, что окажут содействие в организации похорон, а также в дальнейшем будут оказывать помощь семье в воспитании оставшихся без отца детей.

Протоиерей Сергий был настоятелем церкви в честь святителя Николая Мирликийского в Красной слободе Твери со времени передачи храма РПЦ, а также настоятелем молитвенной комнаты в честь святителя Филарета Милостивого при Доме милосердия Твери. Благодаря протоиерею Сергию Никольский храм был восстановлен, в нем была создана активная община. Также отец Сергий был первым настоятелем и строителем храма святителя Арсения Тверского.