После прививки против COVID-19 курянам от 65 лет выплатят 3 тысячи

Для жителей Курской области в возрасте 65 лет и старше предусмотрели единовременную выплату в размере трех тысяч рублей, которую перечислят после вакцинации против коронавируса.

Как сообщили в администрации региона, деньги получат куряне, которые уже привились первым компонентом вакцины после 1 сентября 2020 года, а также будут вакцинированы до 30 ноября нынешнего года.

Одним из условий для выплаты названа постоянная регистрация в Курской области по месту жительства. Списки вакцинированных формируются в Курском областном клиническом кожвендиспансере, а средства начислят на счета, куда уже поступает пенсия курян. Если данных о счетах нет, их запросят у самих вакцинированных.

Средства станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия; при необходимости сведения о картах будут запрашиваться непосредственно у вакцинированных.

В Курской области живут свыше 197 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше. Каждый из них может претендовать на три тысячи рублей после прививки.