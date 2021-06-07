В Кузьминках просят Толстого помочь с переносом наружной системы теплоснабжения под землю

Инициативная группа жителей района Кузьминки обратилась в приемную депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого с просьбой помочь демонтировать наружную систему теплоснабжения (байпасов) во дворах многоквартирных домов. Под этим письмом подписались несколько сотен москвичей.

"Конструкции не только портят внешний вид придомовой территории, но и нередко осложняют передвижение пожилых людей и родителей с колясками. У нас в районе очень много пенсионеров", - написали они.

Активисты ставили этот вопрос перед властями уже не раз. Они надеются, что после обращения к Толстому дело все-таки сдвинется с мертвой точки.

Надземные трубы установили в Кузьминках во время строительства домов. Теперь, когда работы завершены, наружную систему необходимо ликвидировать, а трубы - проложить под землей.

Всего в Москве находятся более ста байпасов. В Кузьминках - десять таких конструкций протяженностью около 1,5 километра. Их установили в 2008-2011 годах.