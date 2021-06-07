Новости

Новгородскому музею-заповеднику передадут шесть кладов древних монет 18:07
Соглашение РФ и Нидерландов по налогам перестанет действовать с 2022 года 18:01
В Петербурге сотрудника парка сбил работающий аттракцион 17:59
В районе Керчи ливень подтопил федеральную трассу "Таврида" 17:55
В Рязани главу секты арестовали за психологическое давление 17:50
Рогозин рассказал, чем сейчас занимаются российские космонавты на МКС 17:48
Рогозин: США запретили использовать "Морской старт" в конкуренции с Маском 17:46
Пять городов Калининградской области вошли в "Императорский маршрут" 17:41
Ростуризм призвал прекратить продажи туров на грузопассажирских рейсах 17:36
В Беларуси учредили День народного единства 17:27
Чернышенко: Представители 45 стран примут участие в ралли "Шелковый путь" 17:22
В Волгограде подросток на самокате сбил женщину, переходящую улицу 17:22
Жительница Мурманска потеряла 221 тысячу рублей, бронируя жилье в Сочи 17:16
УЕФА не будет менять сетку Евро, если украинцам выпадет играть в Петербурге 17:15
Названы регионы-лидеры по комплексному развитию территорий 17:13
Руководитель Народного собрания Дагестана заявил об уходе с должности 17:13
Путин подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" 17:03
Кабмин прорабатывает вопрос по вакцинации иностранцев от COVID-19 16:38
Госдума призывает осудить проект об исключении русских из коренных народов Украины 16:35
Производители электронных автокомпонентов получат льготные кредиты 16:30
Apple назвала процент вредоносных приложений в App Store 16:25
Правительство рассматривает вариант упрощенного въезда мигрантов 16:12
Глава ФТС рассказал о создании Центра оперативного мониторинга и анализа 16:10
Володин: Госдума прорабатывает идею об обязательных отчетах депутатов перед гражданами 16:07
Туристы на курортах Кубани смогут сделать прививку от COVID-19 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
07.06.2021 17:50
Рубрика: Происшествия

В Рязани главу секты арестовали за психологическое давление

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани женщина создала религиозную организацию, на членов которой оказывалось психологическое давление для формирования ухода от реальности. Глава секты помещена под домашний арест, сообщает СК по региону.

Фото: iStock
Судебные приставы предупредили о новом виде мошенничества

Уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Рязани возбуждено и расследуется отделом по расследованию особо важных дел регионального СК. По версии следствия, женщиной была создана религиозная группа. Для проведения якобы богослужений она арендовала помещение в Рязани.

Во время этих псевдобогослужений на адептов помимо их воли оказывалось психологическое давление. Женщина пользовалась технологиями психологического воздействия, формирующими у людей навязчивую потребность в уходе от реальности. Это насилие способствовало развитию психических расстройств. Причем женщина не ограничивалась совместными псевдослужбами - периодически она по телефону проводила индивидуальные "занятия", также спряженные с психологическим насилием.

Деятельность этой секты пресекли сотрудники регионального УФСБ. В арендованном помещении и по месту жительства женщины проведены обыски, в ходе которых обнаружилась религиозная литература и электронные носители информации.

Если вина обвиняемой в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, и руководстве таким объединением будет доказана в суде, ей грозит до 4 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Песков: По месту встречи президентов РФ и США есть "понятные предложения"
Минтранс изменил порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам
Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО
Рогозин: Россия не будет выходить из проекта МКС в случае снятия санкций
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов