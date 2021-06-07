В Рязани главу секты арестовали за психологическое давление

В Рязани женщина создала религиозную организацию, на членов которой оказывалось психологическое давление для формирования ухода от реальности. Глава секты помещена под домашний арест, сообщает СК по региону.

Уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Рязани возбуждено и расследуется отделом по расследованию особо важных дел регионального СК. По версии следствия, женщиной была создана религиозная группа. Для проведения якобы богослужений она арендовала помещение в Рязани.

Во время этих псевдобогослужений на адептов помимо их воли оказывалось психологическое давление. Женщина пользовалась технологиями психологического воздействия, формирующими у людей навязчивую потребность в уходе от реальности. Это насилие способствовало развитию психических расстройств. Причем женщина не ограничивалась совместными псевдослужбами - периодически она по телефону проводила индивидуальные "занятия", также спряженные с психологическим насилием.

Деятельность этой секты пресекли сотрудники регионального УФСБ. В арендованном помещении и по месту жительства женщины проведены обыски, в ходе которых обнаружилась религиозная литература и электронные носители информации.

Если вина обвиняемой в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, и руководстве таким объединением будет доказана в суде, ей грозит до 4 лет лишения свободы.