Хабаровского застройщика осудили на четыре года за растрату 25 млн

Центральный районный суд Хабаровска приговорил бывшего директора ООО "Диалог" к четырем годам заключения в колонии общего режима за растрату денежных средств, вверенных ему дольщиками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд установил, что руководитель строительной организации с ноября 2014 года по май 2016-го занимался возведением жилья в краевом центре. Используя свое служебное положение, мужчина похитил деньги участников долевого строительства домов на улицах Салтыкова-Щедрина и Кавказская.

Потерпевшими по делу стали более 500 человек и организаций, общая сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей.

В прокуратуре отметили, что подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.