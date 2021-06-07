В Оренбуржье на Олимпийском месторождении открыли новую залежь нефти

На Олимпийском месторождении геологи Оренбургского блока компании "ФортеИнвест" (дочерние предприятия АО "ФортеИнвест" Саида Гуцериева, входит в Группу "САФМАР") открыли новую залежь нефти. Прирост извлекаемых запасов здесь оценивается в 700000 тонн.

Как сообщила пресс-служба компании, после проведения комплекса геологических и технологических мероприятий скважины №53 получен промышленный приток нефти из пласта Т1 турнейского яруса. Полученные результаты позволят значительно прирастить запасы нефти по Оренбургскому блоку предприятия.

Олимпийское нефтяное месторождение находится на Александровском участке недр, расположенного в Красногвардейском и Александровском районах области.

Справка "РГ"

Месторождение было открыто в 1981 году, а в 2015-м введено в разработку. Промышленная нефтеносность установлена в карбонатных отложениях фаменского яруса и в терригенных отложениях девона. По величине начальных извлекаемых запасов нефти месторождение относится к средним, по сложности геологического строения - к сложным.

В Оренбургский добывающий блок АО "ФортеИнвест" входят компании "ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ", "ГЕОПРОГРЕСС" и "Ойлгазтэт". Деятельность ведется на семи месторождениях Оренбургской области.