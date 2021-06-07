В Прикамье должник в розыске случайно поселился по соседству с приставом

Житель города Краснокамск Пермского края был привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток за неуплату алиментов. Задержать должника помог случай.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, мужчина не оказывал финансовой помощи своей пятилетней дочери. Его задолженность по алиментным платежам составляла почти 615 тысяч рублей. При этом по месту регистрации он не проживал, в связи с чем был объявлен в розыск.

Найти должника удалось случайно. Оказалось, что он снял квартиру по соседству с судебным приставом, который вел его дело. Как-то раз сотрудник ФССП и алиментщик встретились в подъезде, но разыскиваемый быстро скрылся за дверью арендуемой квартиры. Мужчину удалось задержать и доставить в отдел судебных приставов только после того, как за квартирой была установлена слежка.