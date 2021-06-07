На Алтае женщина до смерти избила годовалого сына

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Бурлинского района Алтайского края по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, 37-летняя женщина до смерти забила сына.

Трагедия произошла в одном из алтайских сел 6 июня. В материалах дела говорится, что мать пыталась успокоить годовалого мальчика, при этом неустановленным предметом нанесла ему не менее пяти ударов по голове. Подозреваемая сама же повезла ребенка в больницу, однако он скончался еще по дороге.

Причиной смерти малыша стали полученные травмы. При этом еще в 2019 году районный суд назначил женщине условное наказание по статье об истязании и причинении вреда здоровью средней тяжести. Тогда жертвой избиения со стороны матери стал ее семилетний сын. Более того, по решению суда ее лишили родительских прав в отношении трех старших детей.

Сейчас следователи готовятся предъявить женщине обвинение и выступить в суде с ходатайством об ее аресте. Также в управлении СК возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. По мнению правоохранителей, они были обязаны тщательнее работать с неблагополучной семьей.