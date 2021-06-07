Руководитель Народного собрания Дагестана заявил об уходе с должности

Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов в ближайшее время покинет пост, сообщает РИА Новости.

Причины своего решения он не озвучил, отметив, что "формируется новая команда, и это нормальный процесс".

73-летний Шихсаидов занял пост руководителя парламента Дагестана в феврале 2013 года​​​. Являлся депутатом Государственной думы V и VI созывов, председателем правительства Дагестана, председателем Счетной палаты республики.

2 июня Шихсаидов написал заявление о сложении полномочий секретаря Дагестанского регионального отделения "Единой России". Президиум Генсовета партии принял его заявление и освободил от должности. Исполнение полномочий секретаря Дагестанского регионального отделения "Единой России" возложено на врио главы республики Сергея Меликова.