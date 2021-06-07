Жительница Мурманска потеряла 221 тысячу рублей, бронируя жилье в Сочи

Жертвой интернет-мошенников стала жительница Мурманска, которая попыталась забронировать апартаменты в Сочи, сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Женщина оформила бронирование на популярном онлайн-сервисе путешествий. После этого в мессенджере ей поступило сообщение с подтверждением бронирования, а также информация о том, что она должна перевести предоплату на банковской счет. Мурманчанка заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте, после чего у нее со счета списали 221 тысячу рублей.

Однако подтверждение о получении платежа она не получила. После этого мурманчанка заподозрила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

- Чаще всего в социальных сетях злоумышленники создают фейковые страницы, копируя информацию и фотографии со страниц других пользователей, - отметили в пресс-службе управления. - Под предлогом продажи товаров и услуг они могут в переписке указывать даже настоящие адреса проживания, найдя их по картам в поисковых системах сети Интернет. При этом сами мошенники, как правило, находятся за пределами Мурманской области, в некоторых случаях - вообще за пределами России. После того, как жертва обмана переводит мошенникам деньги, такие страницы либо удаляются, либо становятся неактивными.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие. Полицейские обращаются к жителям области с просьбой перепроверять информацию о предлагаемых через интернет товарах и услугах, связываться напрямую с их поставщиками и не переводить предоплат.