В Новороссийске экс-чиновника осудили за покушение на мошенничество

Октябрьский районный суд Новороссийска признал бывшего сотрудника местной администрации виновным в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как уточнили в пресс-службе СК по региону, фигурантом стал руководитель управления технического надзора и ценообразования городской администрации Лев Иосифов.

В прошлом году, как следует из материалов уголовного дела, администрация Новороссийска заключила контракт с подрядчиком более чем на четыре миллиона рублей. По контракту подрядчик обещал выполнить капремонт городского водопровода. Перед подписанием документа возникли противоречия объемов работ, и чиновник предложил директору фирмы подрядчика оставить все без изменений за 400 тысяч рублей. В результате преступление пресекли сотрудники УФСБ по Кубани.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему срок 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимого арестовали в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.