На Урале вынесли приговор матери, бросившей детей умирать в квартире

Челябинский областной суд огласил приговор 26-летней жительнице Златоуста, оставившей в квартире на четверо суток новорожденного сына и трехлетнюю дочь. Младенец скончался, а девочку обнаружили в крайней степени истощения, сообщили в понедельник в судебной инстанции.

- Установлено, что днем 19 октября 2019 года обвиняемая со старшим сыном поехала к знакомым, оставив трехлетнюю дочь и 11-месячного сына в квартире. Вернувшись домой через четыре дня, женщина обнаружила малыша мертвым, а девочку сильно истощенной и напуганной, - передает пресс-служба Челябинского областного суда. - В этот же день она позвонила своей матери, рассказав о случившемся. И бабушка, прилетев в Челябинск из Краснодарского края, сообщила о произошедшем в полицию. Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила от голода и обезвоживания.

В суде женщина признала вину частично, пояснив, что "потерялась во времени" и не предполагала, что сын может погибнуть. Отягчающим обстоятельством признано то, что все четверо суток она находилась в состоянии опьянения.

По статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних обвиняемой назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы еще на полтора года.

Старшего мальчика и трехлетнюю девочку взяла под опеку бабушка.