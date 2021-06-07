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07.06.2021,  
13:03
Текст:  Светлана Цыганкова

В Северной Европе начались военные учения Arctic Challenge

Фото: Adrian Pingstone/ wikimedia.org Фото: Adrian Pingstone/ wikimedia.org
Фото: Adrian Pingstone/ wikimedia.org

В соседних с Россией странах в понедельник начались международные военные учения Arctic Challenge Exercise (ACE). Они буду проходить в воздушном пространстве трех стран - Финляндии, Швеции и Норвегии.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Об этом сообщил финский телеканал Yle со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил Финляндии. Кроме скандинавских стран задействованы также ВВС Германии, США, Великобритании, Нидерландов и Дании.

В пресс-службе ВВС Финляндии добавили, что данные учения организуют один раз в два года и они входят в число крупнейших в Европе.

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