В Северной Европе начались военные учения Arctic Challenge

В соседних с Россией странах в понедельник начались международные военные учения Arctic Challenge Exercise (ACE). Они буду проходить в воздушном пространстве трех стран - Финляндии, Швеции и Норвегии.

Об этом сообщил финский телеканал Yle со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил Финляндии. Кроме скандинавских стран задействованы также ВВС Германии, США, Великобритании, Нидерландов и Дании.

В пресс-службе ВВС Финляндии добавили, что данные учения организуют один раз в два года и они входят в число крупнейших в Европе.