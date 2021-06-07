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07.06.2021 13:43

Виртуальные звезды России и КНР спели вместе

Виртуальные звезды России и Китая исполнили песню, посвященную перекрестным Годам научно-технического и инновационного сотрудничества. Премьера песни "Навстречу счастью шагай!" прошла 7 июня на платформе информационной службы мобильного приложения "Россия-Китай: главное", на площадках ведущих российских и китайских СМИ и в соцсетях двух стран.

Клип представила Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN). По словам продюсеров, песня призвана упрочить российско-китайскую дружбу, продолжающуюся из поколения в поколение, повысить интерес молодежи двух стран к высоким технологиям и инновациям.

Фото: iStock
Образование - ключевой фактор антикоррупционной кампании Китая

"Навстречу счастью шагай!" впервые на русском исполнила виртуальная звезда китайского интернета - Ло Тяньи. В ролике также дебютирует виртуальный персонаж Aлена, образ которой на основе технологий искусственного интеллекта, захвата движений, синтеза голоса и др. создали российская и китайская хайтек-компании - "Маливар" и IFLYTEK. Будучи первым виртуальным персонажем, созданным специалистами двух стран, Алена стала своеобразным символом новейших разработок и инновационного сотрудничества двух стран.

Напомним, что в 2020-2021 годах Россия и Китай проводят перекрестные Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. В расписании Годов - более тысячи мероприятий научно-технического и инновационного обмена и сотрудничества, охвативших фундаментальные исследования, аэрокосмическую промышленность, энергетику, медицину, новые материалы и многое другое.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая РГ-Видео

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