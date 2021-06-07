Вышел трейлер драмы с Тимом Ротом и Мией Васиковской "Остров Бергмана"

Обнародован трейлер фестивальной драмы "Остров Бергмана" (Bergman Island). Ролик 18+, содержащий сцены обнажений участков тела, призванных считаться интимными, доступен на YouTube.

Синопсис картины совместного производства Франции, Бельгии, Германии и Швеции таков: пара американских кинематографистов приезжают на шведский остров Форё, где жил и умер режиссер Ингмар Бергман. Вдохновляясь и дыша креативной атмосферой, они намерены написать сценарии собственных фильмов, "но постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться".

Режиссер и сценарист - 40-летняя лауреат Берлинского МКФ Миа Хансен-Лёв ("Эдем", "Будущее", "Майя").

В ролях: Миа Васиковска, Тим Рот, Вики Крипс ("Колония Дагнидад", "Призрачная нить"), Андерс Даниелсен Лье ("Осло"), Юэль Спира ("Гуще, чем вода").

Премьера ленты состоится в июле на Каннского МКФ.