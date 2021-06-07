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07.06.2021 20:35
Рубрика: Власть

За сутки 5 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 5 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 33 685 человек.

Кроме того, почти 116,2 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 396 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 250 пациентов с новой коронавирусной инфекцией находятся в военных госпиталях. Четверо лечатся у гражданских медиков. Еще 142 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства заболевание проходит бессимптомно. У трех инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 39 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 75 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 855 человек, 231 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали 23 256 пациентам, свыше 7,4 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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