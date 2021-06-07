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Звезда "Папиных дочек" Мельникова развелась с актером Смольяниновым

Новости
    07.06.2021, 13:51
Текст:   Олег Усков
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

29-летняя российская актриса театра, кино и ТВ Дарья Мельникова и 37-летний российский актер Артур Смольянинов больше не супруги. Об этом Дарья рассказала на YouTube-канале FAMETIME.TV, отметив: "Просто так сложились обстоятельства".

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При этом в детали развода артистка вдаваться не стала, указав, что они с экс-мужем не считают нужным это афишировать, и заверив, что расставание пары никак не связано с какими-либо "непримиримыми разногласиями" или кризисом отношений - расстались они без эксцессов.

"Бывает, что люди расходятся-сходятся по-разному. У нас такой был классный очень друг для друга опыт", - подчеркнула Дарья.

Мельникова родилась в 1992 году в Омске. На экранах - с нулевых. Наиболее известна по роли Жени Васнецовой в "Папиных дочках". Смольянинов родился в 1983 году в Москве. Известен как Лютый в "9 роте" Бондарчука, а также как Василий Лютый в "Калашникове" и мятущийся бандит Буян в сериале "За час до рассвета".

Артисты сочетались браком в августе 2013-го. У них двое сыновей - Артур и Марк.

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