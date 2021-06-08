Исследование: как COVID-19 "запускает" аутоиммунные заболевания

Ученые Бирмингемского университета (Великобритания) открыли еще одну особенность COVID-19. Известно, что при вторжении вируса в организм на его защиту поднимается вся иммунная система организма, активизируются особые белки - антитела. Но именно при коронавирусной инфекции ученые заговорили о цикотиновом шторме, взрыве активности иммунных клеток, который становится опасен для организма-хозяина.

Агрессивные белки-аутоантитела из-за сбоя в работе иммунной системы начинают повреждать собственные ткани и органы человека. Именно они и стали предметом исследования ученых.

Они изучили частоту и специфичность клинически значимых аутоантител в сыворотке крови 84 человек, ранее инфицированных SARS-CoV-2 и страдающих COVID-19 различной степени тяжести. Они были сопоставлены с результатами 32 человек, которые не были инфицированы.

Выяснилось, что в группе ковидных пациентов зафиксирована более высокая частота аутоантител. Они были также обнаружены в сыворотке крови даже через пять месяцев после заражения COVID-19, это зависело от тяжести заболевания. А чем дольше они сохранялись в крови, тем выше риск запуска аутоимунных заболеваний. А поскольку аутоантитела прицельно действовали на ткани кожи, сердца и скелетных мышц, то чаще всего этими осложнениями могли быть рассеянный склероз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, псориаз, диабет и другие.

Кстати, как уточняют ученые, такие "внутренние враги" могут появляться не только при заражении COVID-19, но и при других болезнях даже у здоровых людей. Само по себе наличие аутоантител напрямую не подтверждает, что у человека уже есть или начинает развиваться аутоиммунное заболевание. Но если у большинства людей при других инфекциях организм справляется с относительно небольшим количеством аутоантител, то при коронавирусе, как правило, последствия неизбежны.

Как отметил профессор Алекс Рихтер из Университета Бирмингема, следующий этап исследований будет посвящен изучению влияния аутоантител на опасные долгосрочные последствия COVID-19.