Блинкен опроверг резкое заявление Зеленского по "Северному потоку-2"

В США опровергли информацию о том, что Вашингтон не проинформировал Киев о своих намерениях прекратить давление на проект "Северный поток-2". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касавшимися трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была [дойти до него]", - приводит заявление дипломата РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что для него стало сюрпризом как само решение Вашингтона, так и то, что он узнал о нем из СМИ, а не лично. Президент Украины добавил, что, по его мнению, "отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми".

Напомним, 19 мая Блинкен подтвердил, что США отказались от введения санкций в отношении компании-оператора строительства трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и ее руководителей. В Госдепе уточнили, что такое решение "отвечает национальным интересам США".