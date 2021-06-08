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08.06.2021,  
09:55
Текст:  Светлана Цыганкова

Бронетранспортер "Бумеранг" получил дистанционное управление

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

У российского колесного бронетранспортера "Бумеранг" появилась новая функция. Им теперь можно управлять дистанционно - с мобильного телефона.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Об этом заявил генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий, пишет ТАСС. Он отметил, что в режиме дистанционного управления "Бумеранг" может двигаться вперед и назад, поворачивать башню и ствол. Кроме того, на экране отображаются показатели запаса топлива и температуры масла.

"РГ" уже писала о том, что на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы "Бумеранг" возможно появление большого количества образцов военной техники. Масса машины достигает 34400 килограммов, а грузоподъемность - 10700 килограммов. 750-сильный двигатель ЯМЗ-780 обеспечивает максимальную скорость по шоссе до 100 километров в час. Запас хода - 800 километров. Боевая машина пехоты К-17 оснащается модулем "Эпоха" с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет".

Гендиректор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий назвал "Бумеранг" самым мощным колесным бронетранспортером России.

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