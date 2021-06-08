Бронетранспортер "Бумеранг" получил дистанционное управление

У российского колесного бронетранспортера "Бумеранг" появилась новая функция. Им теперь можно управлять дистанционно - с мобильного телефона.

Об этом заявил генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий, пишет ТАСС. Он отметил, что в режиме дистанционного управления "Бумеранг" может двигаться вперед и назад, поворачивать башню и ствол. Кроме того, на экране отображаются показатели запаса топлива и температуры масла.

"РГ" уже писала о том, что на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы "Бумеранг" возможно появление большого количества образцов военной техники. Масса машины достигает 34400 килограммов, а грузоподъемность - 10700 килограммов. 750-сильный двигатель ЯМЗ-780 обеспечивает максимальную скорость по шоссе до 100 километров в час. Запас хода - 800 километров. Боевая машина пехоты К-17 оснащается модулем "Эпоха" с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет".

Гендиректор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий назвал "Бумеранг" самым мощным колесным бронетранспортером России.