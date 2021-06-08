Дэнни Элфман признался, что сочинил саундтрек для "Бэтмена" в туалете

Известный композитор Дэнни Элфман в ходе записи подкаста WTF with Marc Maron рассказал историю создания саундтрека для фильма "Бэтмен" (1989) Тима Бёртона.

Знаменитый мотив родился в голове музыканта в самый неожиданный момент. По его словам, вдохновение настигло его, когда он находился в самолете по пути из Лондона в Лос-Анджелес.

Чтобы ничего не забыть, Элфман начал бегать в уборную и там напевал мелодию в диктофон. Делать это ему пришлось достаточно часто, и такое поведение немало озадачило и переполошило бортпроводников.

В итоге приложения стольких усилий музыкальная тема стала, пожалуй, самой популярной и узнаваемой композицией, связанной с Темным рыцарем (после "на-на-на-на-на-на-на-на" из сериала 60-х, конечно).