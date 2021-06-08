Новости

Вышел русский трейлер боевика с Ван Даммом "Последний наемник" 16:04
Умер актер, режиссер, создатель "Кафе "Клубничка" Виктор Рябов 15:50
Рейтинг сериала о чернокожей Анне Болейн обрушился на IMDb до 1,1 15:18
Вышел первый трейлер сериала Вонг Карвая "Цветение" 14:08
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Кларенс Уильямс III 13:45

Дэнни Элфман признался, что сочинил саундтрек для "Бэтмена" в туалете

Новости
    08.06.2021, 16:31
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Известный композитор Дэнни Элфман в ходе записи подкаста WTF with Marc Maron рассказал историю создания саундтрека для фильма "Бэтмен" (1989) Тима Бёртона.

Фото: kinopoisk.ru
Рейтинг сериала о чернокожей Анне Болейн обрушился на IMDb до 1,1

Знаменитый мотив родился в голове музыканта в самый неожиданный момент. По его словам, вдохновение настигло его, когда он находился в самолете по пути из Лондона в Лос-Анджелес.

Чтобы ничего не забыть, Элфман начал бегать в уборную и там напевал мелодию в диктофон. Делать это ему пришлось достаточно часто, и такое поведение немало озадачило и переполошило бортпроводников.

В итоге приложения стольких усилий музыкальная тема стала, пожалуй, самой популярной и узнаваемой композицией, связанной с Темным рыцарем (после "на-на-на-на-на-на-на-на" из сериала 60-х, конечно).

Новости

Появился тизер боевика с Мэри Элизабет Уинстэд "Кейт" 13:20
Дженсен Эклс примерил костюм Солдатика для сериала "Пацаны" 12:55
Царьпанк-фэнтези "Тень и кость" продлено на второй сезон 12:21
Вышел трейлер криминальной драмы Содерберга "Без резких движений" 11:57
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
У "Хозяина морей" 2003 года с Расселом Кроу появится приквел-ремейк 07.06.2021
У спин-оффа "Тихого места" появилась дата премьеры 07.06.2021
Начинаются съемки "Индианы Джонса 5" с 78-летним Харрисоном Фордом 07.06.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com
Группа Little Big перепела Backstreet Boys и выпустила новый клип 04.06.2021
Умер заслуженный артист России Александр Майкапар 02.06.2021
СМИ: Рэпер Lil Loaded покончил с собой в возрасте 20 лет 01.06.2021
⧣ комиксы
Фото: youtube.com
Локи бьют по лицу и заставляют работать в новом видео 06.06.2021
Marvel объявила о планах убить Доктора Стрэнджа 06.06.2021
Скарлетт Йоханссон представила новый трейлер "Черной вдовы" от Marvel 03.06.2021