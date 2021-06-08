Для поездки на Корсику с 9 июня потребуется паспорт вакцинации

Для поездки на Корсику и обратно с девятого июня потребуется паспорт вакцинации. Этот документ будет обязательным для лиц в возрасте с 11 лет, заявил в эфире Franceinfo французский государственный секретарь, отвечающий за переходные цифровые и электронные коммуникации.

До сих пор лицам, перемещающимся между Корсикой и континентом приходилось предъявлять отрицательный ПЦР-тест, полученный менее чем за 72 часа, а также писать заявление под присягой, подтверждающее отсутствие симптомов COVID-19.

"Теперь люди, сделавшие прививку, смогут просто предъявить свидетельство о вакцинации" , - сказал Седрик О. Сертификат можно загрузить с сайта. Действительный до 30 сентября медицинский паспорт предоставляется либо на листе, выданном во время вакцинации, либо в виде PDF-файла или QR-кода в приложении TousAntiCovid.

Государственный секретарь пояснил, что в этом медицинском паспорте отмечается факт полной вакцинации в течение двух недель, "две дозы, если вы не были больны, одна доза, если вы были больны, а также ПЦР или тест на антиген менее чем за 48 часов".