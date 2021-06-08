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Дженсен Эклс примерил костюм Солдатика для сериала "Пацаны"

Новости
    08.06.2021, 12:55
Текст:   Богдан Бобров

В официальном Instagram-аккаунте сериала "Пацаны" впервые представили Дженсена Эклса, в первую очередь известного по сериалу "Сверхъестественное", в образе Солдатика (Soldier Boy).

Персонаж должен дебютировать в третьем сезоне. В комиксе-первоисточнике он был очевидной пародией на Капитана Америку - также участвовал во Второй мировой войне и считается первым супергероем.

На своей личной странице актер запостил фото щита, который использует его герой.

Также он опубликовал видео о физической подготовке к роли, прокомментировав, что уже староват для подобных тренировок.

Съемки третьего сезона антисупергеройского шоу стартовали в феврале, даты выхода новых серий пока не называются.

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