Дженсен Эклс примерил костюм Солдатика для сериала "Пацаны"

В официальном Instagram-аккаунте сериала "Пацаны" впервые представили Дженсена Эклса, в первую очередь известного по сериалу "Сверхъестественное", в образе Солдатика (Soldier Boy).

Персонаж должен дебютировать в третьем сезоне. В комиксе-первоисточнике он был очевидной пародией на Капитана Америку - также участвовал во Второй мировой войне и считается первым супергероем.

На своей личной странице актер запостил фото щита, который использует его герой.

Также он опубликовал видео о физической подготовке к роли, прокомментировав, что уже староват для подобных тренировок.

Съемки третьего сезона антисупергеройского шоу стартовали в феврале, даты выхода новых серий пока не называются.