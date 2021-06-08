Указ губернатора Ивановской области от 8 июня 2021 года № 88-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 5 признать утратившим силу.

1.2. Подпункт 10.9 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.9. Организовывать проведение мероприятий с участием иностранных граждан и межрегиональных мероприятий с соблюдением требований настоящего указа и Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0198-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26.06.2020.".

1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Осуществлять прием и размещение жителей Ивановской области и лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации, в санаторно-курортных организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, гостиницах, пансионатах, домах отдыха, гостевых домах и иных коллективных средствах размещения, находящихся на территории Ивановской области, в соответствии с требованиями регламента порядка работы указанных организаций, утвержденного Правительством Ивановской области.".

1.4. Пункт 16 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1, 1.3, 1.4 пункта 1, вступающих в силу с 01.07.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







