Кабмин расширил полномочия Фонда защиты прав дольщиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил Фонду защиты прав дольщиков участвовать в решении проблем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение жилья от государства.

Речь идет о жителях аварийных домов, детях-сиротах, многодетных семьях, инвалидах. Фонд сможет передавать таким лицам часть квартир, которые недобросовестные застройщики не успели реализовать.

Программы предоставления жилья в достроенных домах фонд сможет осуществлять совместно с регионами. Решение позволит ускорить процесс обеспечения жильем очередников, рассчитывают в правительстве.