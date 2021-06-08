В Россию планируют вернуть детей из сирийских приютов

Некоторые российские дети, которых планируется вернуть из Сирии в Россию в ближайшее время, находятся в приютах Дамаска, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова в своем Facebook. Сообщение появилось сегодня после встречи с представителями Министерства обороны России и АНО "Русская гуманитарная миссия".

- Некоторые наши российские дети, которых планируем вернуть в ближайшее время, сейчас находятся в приютах Дамаска. Не исключено, что снова придется направлять туда детей из лагеря Аль-холь и Рож, - говорится в сообщении.

Кузнецова также сообщила, что продолжается работа по оформлению, сбору документов для возвращения российских детей из лагерей, не подконтрольных официальным властям Дамаска.

- Их уже в России, в разных регионах ждут любящие родственники, - отметила она.

В ходе встречи, по ее словам, обсуждался вопрос расширения возможностей оказания гуманитарной помощи детям, находящимся в зонах вооруженных конфликтов.

- Коллеги ведут большую работу. Предоставляют необходимые продукты питания, средства личной гигиены, фильтры для воды, канцтовары и многое другое… Мы наметили конкретные шаги, определили объем задач, надеюсь, все получится, - подчеркнула она.

Справка РГ

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Она организована и проводится по поручению президента РФ. За 2020 год из Сирии в РФ удалось вернуть 144 ребенка, они переданы родственникам. Ранее Анна Кузнецова сообщала о достигнутых договоренностях о передаче в ближайшее время в РФ 12 российских детей из лагеря Рож.