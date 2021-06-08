Медведев допустил возможность запрета некоторых форм ИИ

В некоторых случаях по требованиям этики возможно вводить запрет на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в отдельных сферах, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Вопросы развития технологий ИИ обсуждались на специальном совещании по линии Совбеза. Они уже влияют на обеспечение национальной безопасности, подчеркнул Медведев, а в дальнейшем будут в значительной степени предопределять уровень защищенности государства, его структур и общества в целом.

В России действуют национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года и программа "Цифровая экономика". К 2030 году спрос на цифровые технологии в ключевых отраслях страны увеличится более чем в 10 раз, привел зампред Совета Безопасности оценки экспертов.

Наша страна, считает Дмитрий Медведев, находится на передовой процесса, но и конкуренция в этой сфере существует, не всегда она может быть честной. "Все хотят доминировать на мировом рынке, поэтому нужно не только заниматься поддержкой на национальном уровне, не только обеспечивать вопросы безопасности, включая технологическую безопасность и вопросы обеспечения безопасности в законодательной сфере, но и активизировать участие в международных дискуссиях, которые посвящены проблемам искусственного интеллекта", - указал он.

Медведев также поднял вопрос этических стандартов для ИИ. "Это возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничение его использования в отдельных сферах и введение системы внешнего контроля за разработками в этой области. Но здесь главное - не перегнуть палку, потому что запрещать мы все хорошо умеем", - сказал замглавы Совбеза.