Отношения России и стран Запада оказались в "нулевой точке", и пока такое положение дел выглядит тупиком. Это признал в разговоре с журналистами замминистра иностранных дел России Александр Грушко на полях форума "Примаковские чтения".

"Вот где мы отказались. Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперед. И нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев", - цитирует дипломата РИА Новости. При этом, по мнению Грушко, в Европе все же растет осознание того, что эти отношения ненормальны. Стоит вспомнить хотя бы о том, что в 2013 году взаимный товарооборот превышал 400 миллиардов евро, каждые полгода созывались саммиты Россия - ЕС, велись 17 секторальных диалогов по разнообразным направлениям. "Вся эта архитектура стала заложником политического решения ЕС увязать их с выполнением минских соглашений", - считают на Смоленской площади.

При этом на фоне пандемии "короны", которая стала для всех общей угрозой, искреннее и открытое желание РФ сотрудничать с ЕС, в том числе в вопросе вакцин, демонизируется и преподносится отдельными игроками как "инструмент российского влияния", заключил Грушко.