На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов

Российские кадеты - победители конкурса "Старт в науку" представят свои работы на военно-техническом форуме "Армия-2021". Об этом во вторник сообщил статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков.

По его словам, в военном технополисе "Эра" уже отбирают лучшие работы воспитанников военного ведомства от 5-х до 11-х классов. Затем десятку победителей презентуют на форуме в Подмосковье.

Панков уточнил, что тематика научных работ самая разная - от робототехники, в том числе надводной и подводной, до авиа- и судомоделирования и летательных аппаратов.