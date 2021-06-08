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Покончил с собой певец Юрий Садовник

Новости
    08.06.2021, 17:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

7 июня не стало советского, молдавского певца и автора песен Юрия Садовника. Как передает "Sputnik Молдова" со ссылкой на пресс-секретаря кишиневского управления полиции, трагедия произошла в квартире артиста в столичном секторе Ботаника.

Тело артиста нашла его жена. Смерть наступила в результате суицида.

Позже появилась информация, что певец оставил предсмертную записку, в которой объяснил причины своего поступка.

Юрий Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура. Сочинять и петь начал еще в школе, где организовал свою первую группу "Гайдуки". Окончил Институт искусств имени Музическу в Кишиневе. В 1983 году при Национальной филармонии создал группу "Легенда". Сотрудничал с коллективами "Контемпоранул", "Букурия" и "Норок".

С 1984 года - заслуженный артист молдавской республики.

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