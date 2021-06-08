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08.06.2021,  
11:32
Текст:  Светлана Цыганкова

Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял летевший с ним в паре самолет

Фото: Gerard van der Schaaf / wikipedia.org Фото: Gerard van der Schaaf / wikipedia.org
Фото: Gerard van der Schaaf / wikipedia.org

В ВВС Польши произошло ЧП. Летчик на МиГ-29 в полете по ошибке обстрелял летевший с ним в паре истребитель. Второй МиГ-29 был сильно поврежден, но его летчик не пострадал и сумел посадить машину.

Фото: US Air Force/flickr.com
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Об этом сообщило польское издание Onet. ЧП случилось 14 мая на полигоне в Надажице. Инцидент подтвердили в министерстве национальной обороны Польши и заявили. что государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий расследует это ЧП.

Военные эксперты предположили, что причиной могла стать проблема с обучением экипажей и соблюдением ими правил безопасности. Вероятно, один из летчиков совершил неверный маневр и остался позади. В такой ситуации, придерживаясь правил безопасности, нельзя стрелять. Но что-то пошло не так. С этим и будут разбираться члены госкомиссии.

Обстрелянный из авиационной пушки калибра 30 миллиметров МиГ-29 получил серьезные повреждения. По предварительным данным, восстановлению самолет не подлежит.

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