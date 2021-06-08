Посол ЕС в России призвал "озеленить" отношения Москвы и Брюсселя

Стабилизировать ухудшившиеся в последнее время отношения России и Европейского Союза может повестка так называемого "зеленого перехода" - упора на защиту на окружающей среды при переходе с ископаемых на возобновляемые источники энергии. Такое мнение высказал посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, выступая на проходящем 8-9 июня в Москве политологическом форуме "Примаковские чтения".

"Взаимоотношения ЕС и России, конечно, находятся сейчас в плохом состоянии. Надо сказать, что если мы сможем "озеленить" наши отношения, то мы можем и стабилизировать их. "Озеленим" - стабилизируем. Думаю, что это очень важно", - сказал Эдерер в ходе сессии "Глобальная роль ЕС в постпандемический период".

Согласно высокопоставленному есовскому дипломату, по завершении пандемии COVID-19 Евросоюз останется экономической и технологической супердержавой. Однако "нашей амбицией должна стать "зеленая супердержава", пояснил Маркус Эдерер.

Для достижения этой цели краеугольным камнем будет "углеродный нейтралитет" ЕС, пояснил посол. По его словам, в обеспечение зеленого перехода, а также цифровизацию будет инвестировано более 1,8 триллиона евро и благодаря этому единая Европа перейдет на новый этап своего развития.

"Если мы придем туда первыми, мы поведем остальной мир в политической составляющей, мы будем определять новые стандарты, которые будут существовать в мире после ископаемых топлив, мы будем вести мир технологически", озвучил далеко идущие амбиции Брюсселя Маркус Эдерер.

Напомним, что с 2023 года ЕС планирует ввести новый углеродный налог на импортную продукцию с большими выбросами парниковых газов. По разным оценкам, он может затронуть около 40 процентов российского экспорта, а нашим предприятиям, возможно, придется выплачивать ЕС в виде налогов от 6 до 50 миллиардов евро ежегодно. В настоящее время диалог по этому вопросу между Россией и ЕС продолжается.