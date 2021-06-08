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08.06.2021 12:23
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Начинается возведение двух станций центрального участка Троицкой линии метро

Текст: Любовь Проценко
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

В столице началось строительство центрального участка Троицкой линии Московского метрополитена. Старт дан на станциях "Академическая" и "Улица Строителей". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Он рассказал: "Строители вышли на площадки двух станций центрального участка Троицкой линии - "Академическая" и "Улица Строителей". Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок".

По словам заммэра, на "Академической" начался монтаж ограждающих конструкций котлована. В августе начнется активная разработка грунта.

В свою очередь Юрий Кравцов, гендиректор "Мосинжпроекта" - генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций столичной подземки, добавил, что на "Улице Строителей" идет сооружение пионерной траншеи, затем рабочие также приступят к устройству ограждающих конструкций котлована.

Напомню, центральный участок Троицкой линии метро протяженностью свыше 7 км от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект" тесно свяжет Новую Москву с транспортной системой столицы.

Общая протяженность новой Троицкой линии - почти 40 км. Она соединит городской округ Троицк и Московское центральное кольцо. В зоне притяжения новой линии проживают более 1 миллиона человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся. Ежедневно новой веткой смогут пользоваться около 100 тысяч человек.

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