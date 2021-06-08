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08.06.2021 23:39
Рубрика: Экономика

Петр Толстой и жители Выхино-Жулебино посадили 20 лип и рябин

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой вместе с местными жителями посадил более 20 лип и рябин на Ферганской улице в Выхино-Жулебино.
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На встрече он посоветовал горожанам активнее использовать сервис "Активный гражданин" для озеленения своих районов: "Вот тут будут мамочки с колясками прогуливаться. Не во всех районах такие большие деревья сажают - только у нас в Выхино".

Активисты отметили, что будут ухаживать за зелеными насаждениями, однако деревьев в районе не хватает. Толстой напомнил им, что направить предложения по поводу озеленения района можно на сайте проекта "Активный гражданин". "Напишите на "Активный гражданин", - посоветовал Толстой. - Чтобы мэрия зарезервировала под вас определенное количество кустарников - у них есть выбор. Посмотрите заодно, чтобы и вам подходило".

По его словам, предложения по благоустройству важны для городских властей. Мэрии необходимо понимать потребности горожан. Те, кто освоил инструмент обращений через "Активный гражданин", уже посадили нужное количество деревьев, пояснил Толстой.

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