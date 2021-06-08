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08.06.2021 19:13
Рубрика: Экономика

Тренер Елена Чайковская поддержала инициативу Александра Мажуги развивать раннюю профориентацию

Текст: Анна Полтавцева

Советский и российский тренер по фигурному катанию Елена Чайковская и ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга обсудили вопросы воспитания молодежи, а также программы, позволяющие раскрыть потенциал молодых людей. Елена Чайковская поддержала инициативу Александра Мажуги по развитию системы ранней профориентации, которая поможет школьникам осознанно подойти к выбору профессии.

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"Работа тренера заключается в поиске потенциала в молодых людях. Идея Александра Мажуги о ранней профориентации - с начальной школы - видится мне перспективным, она позволит подросткам в более раннем возрасте понять, в чем их признание", - отметила Чайковская.

Александр Мажуга отметил, что под руководством Елены Чайковской вырастают звезды мирового уровня. Ее воспитанники завоевали победу на мировых первенствах 15 раз.

Ректор РХТУ Александр Мажуга одержал победу на предварительном голосовании партии "Единая Россия" по 206 Тушинскому одномандатному избирательному округу. Его кандидатуру поддержали 23 157 человек.

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