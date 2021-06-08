В Смоленске из-за шалости детей сгорели грузовик "ЗИЛ" и сарай

Автомобиль ЗИЛ-5301 и сарай сгорели во дворе дома по Витебскому шоссе вечером 7 июня. По версии смоленских пожарных, причиной инцидента стала детская шалость с огнем.

Сначала пламя охватило кабину старого грузовика, где играли ребята. Испугавшись, они позвали маму, а та сразу позвонила в службу "01".

"Вместе с неравнодушными соседями женщина пыталась до прибытия пожарных сбить пламя. Оно уже ухватилось за стену хозяйственной постройки, рядом с которой стоял автомобиль. Им удалось сдержать распространение огня на большие площади", - отметили в главном управлении МЧС по Смоленской области.

Потушили пожар сотрудники пожарно-спасательной части. Полностью выгорела стена сарая сгорела, моторный отсек и кабина машины.