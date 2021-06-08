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08.06.2021 13:49
Рубрика: Власть

Матвиенко: Государство должно больше заботиться о своих соцработниках

Текст: Галина Мисливская

Социальные работники должны чувствовать заботу государства, власти, в том числе получать достойную зарплату. Совет Федерации сделает все возможное, чтобы принимались такие решения, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко в ходе церемонии награждения лучших работников социальной службы, которое прошло в СФ во вторник, 8 июня.

Фото: пресс-служба СФ
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"Для нашего государства социальное благополучие граждан - это главный приоритет, что и было закреплено в Конституции. И, конечно же, объективно труд социального работника с каждым годом будет еще более важным, нужным, востребованным", - сказала она, выступая перед представителями соцслужб из регионов.

"Поэтому я считаю, не по случаю праздника, я убеждена в этом, что государство должно лучше заботиться о социальных работниках, чтобы ваш труд оценивался в соответствии с теми важными задачами, которые вы решаете", - заявила глава Совфеда. "Я обещаю вам, что сенаторы, Совет Федерации будет делать все для того, чтобы государство обращало на это внимание, чтобы принимались соответствующие решения", - добавила спикер.

День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня. Праздник был учрежден указом президента в октябре 2000 года. В Совете Федерации в честь праздника наградили лучших социальных работников Республики Бурятия, Республики Ингушетия, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Оренбургской, Пензенской, Псковской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа.

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