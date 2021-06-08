Путин: Ситуация с COVID-19 в соцучреждениях РФ была лучше, чем в Европе

Уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в домах престарелых и других социальных учреждениях в России был значительно ниже, чем в европейских странах, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с работниками социальной сферы.

Во вторник он побеседовал по видеосвязи с представителями нескольких регионов, в том числе с директором Паратунского дома-интерната для престарелых и инвалидов на Камчатке Игорем Акчуваковым, который рассказал, что за время пандемии в его учреждении было всего три случая коронавируса.

"В целом по учреждениям подобного рода в РФ ситуация была гораздо лучше, чем в странах с развитыми системами медицины, в том числе и в европейских странах", - отметил Владимир Путин, подчеркнув, что это произошло во многом благодаря самоотверженному труду соцработников. "Если бы не ваше отношение к делу, такого результата точно не было бы", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.