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08.06.2021 07:49
Рубрика: Общество

В Бурятии запретили молебны и обряды

Текст: Александр Филимоненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По решению республиканского оперативного штаба в Бурятии из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции отменены все массовые мероприятия, запланированные на июнь, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Запрет касается и религиозных молебнов, а также семейно-родовых обрядов и поклонений, таких как "обоо тахилга", "тайлган", которые традиционно проходят в июне. Буддийская традиционная Сангха России обратилась к верующим с призывом оставаться дома и молиться на расстоянии.

"Уважаемые верующие! Обращаемся к вам в надежде на ваш разум и заботу о собственном здоровье и здоровье своих близких: пожалуйста, оставайтесь дома! Особенно это касается лиц старше 65 лет, а также прихожан с хроническими заболеваниями. Ламы, которые проводят молебны на обоо, прочитают хуралы за вас, а при возможности организуют трансляции в интернете. Помните, что если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесет вам больше пользы, чем присутствие на молебне в окружении множества людей в такое неспокойное время", - говорится в обращении.

Принимая решение, республиканский оперативный штаб опирался на опыт 2020-го и статистику случаев инфицирования COVID-19 после участия людей в обрядах в этом году.

- Прошу к этому внимательно и ответственно отнестись. Молиться можно из дома, это подтверждает наша Буддийская традиционная Сангха и все, кто является посвященным в религиозные, духовные дела, - обратился к жителям Бурятии глава республики Алексей Цыденов.

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