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08.06.2021 12:43
Рубрика: Общество

Ученые из Башкирии разработают новую технологию для промысловой геофизики

Текст: Гульназ Данилова

Совместный проект Башкирского государственного университета (БашГУ) и ведущей российской нефтесервисной компании стал победителем конкурса, проведенного Министерством науки и высшего образования России на получение субсидий для создания высокотехнологичных производств. Всего на него было заявлено 169 проектов, из которых федеральное финансирование получили только 33. Основная задача конкурса - объединить усилия вузов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Башкирскому государственному университету выделено 160 миллионов рублей на создание уникальной интеллектуальной технологии исследования и интерпретации данных промыслово-геофизических исследований скважин, включая оптоволоконные измерения для контроля за разработкой нефтегазовых месторождений и экологического мониторинга состояния недр. Она основана на использовании математического моделирования, машинного обучения и инновационной аппаратуры.

Работы проводятся в соответствии с технологическим проектом Евразийского НОЦ "Технологии рациональной разработки жидких углеводородов".

Проект инициирован нефтесервисной компанией ООО "ТНГ-Групп" которая заинтересовалась инновационной технологией по диагностике состояния нефтяных скважин, за которую в 2019 году группе ученых кафедры геофизики БашГУ под руководством доктора технических наук, профессора, академика АН РБ Рима Валиуллина была присуждена госпремия Республики Башкортостан в области науки и техники.

Результатом реализации совместного проекта ученых БашГУ и нефтесервисной компании станет технология, которая позволит в реальном времени следить за состоянием нефтяных скважин на поздней стадии разработки, то есть на старых месторождениях, где добыча нефти возможна только с применением новаций.

Фото: iStock
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- В результате реализации проекта промышленность получит инновационный аппаратно-технологический комплекс для диагностирования скважин, программное обеспечение для обработки и интерпретации геофизических данных, включая и оптоволоконные измерения, автоматизированные рабочие места для интерпретации данных потокометрических исследований скважин, - сообщил профессор Рим Валиуллин.

Сегодня в мире не существует систем диагностирования состояния скважин на основе индукционного воздействия, которые эффективно решают задачи контроля на поздней стадии разработки нефтегазовых месторождений. Башкирские ученые станут лидерами в этой сфере, а республика - обладателем уникальных научно-технических компетенций, что позволит развивать новые востребованные производства.

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