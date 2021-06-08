В Чувашии реализовали механизм "экспортного акселератора"

В Чувашии реализован механизм "экспортного акселератора" - он предусматривает увеличение объема реализации несырьевой и неэнергетической продукции за рубеж и в субъектах России с помощью программ продвижения.

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики республики, в проекте принимают участие шесть предприятий из различных отраслей. "Акселератор" призван содействовать в ускоренном развитии промышленного и инвестиционного потенциала промышленных площадок.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время участники представили проблемные вопросы, связанные с текущей экспортной деятельностью, а также предложения, необходимые для выхода на новые экспортные рынки сбыта. Началась процедура согласования по индивидуальной точечной поддержке с минпромторгом России. Конечная цель проекта - увеличение объемов экспорта и целевое сопровождение каждого предприятия-участника проекта.

- Акселерационная программа способствует развитию рынков сбыта продукции. Наглядным подтверждением ее эффективности являются успешные кейсы компаний, ранее участвовавших в программе. Так, в 2019 году в программе приняло участие 159 предприятий-участников национального проекта, из которых 42 заключили 85 экспортных контрактов на сумму 2,96 миллиарда рублей, - отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов.

Он также добавил, что для дальнейшего сопровождения экспортеров подключат к механизмам льготного кредитования, а также компенсируют часть затрат на сертификацию и усовершенствование продукции.