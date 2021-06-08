В Чувашии реализовали механизм "экспортного акселератора"

Новости

Путин пообещал обсудить вопрос учреждения госнаграды за работу в пандемию 15:23
Медведев допустил возможность запрета некоторых форм ИИ 15:21
Рейтинг сериала о чернокожей Анне Болейн обрушился на IMDb до 1,1 15:18
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев 15:16
29 спортсменов олимпийской сборной беженцев приедут в Токио 15:16
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V" 15:14
Завальный: "Северный поток-2" будет завершен в этом году 15:07
Минтранс разработал поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов 15:04
Собянин уволил главу департамента ЖКХ 15:03
Минздрав: Вакцинация от коронавируса останется добровольной 14:48
В Минздраве рассказали, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 14:45
Путин пообещал поддержку программе для волонтеров старшего возраста 14:39
Где в России можно будет увидеть кольцеобразное затмение 14:39
Косачев о признании вакцин: ЕС защищает производителей, а не здоровье 14:31
В Минтруде рассказали, сколько россиян выбрали профессию соцработника 14:16
В Подмосковье разрешили 100% заполняемость кинотеатров, театров и концертных залов 14:11
Вышел первый трейлер сериала Вонг Карвая "Цветение" 14:08
Россиянам запретят работать в нежелательных организациях 14:00
В Гидрометцентре рассказали о снегопадах в ряде регионов 13:56
Матвиенко: Государство должно больше заботиться о своих соцработниках 13:49
В Смоленске из-за шалости детей сгорели грузовик "ЗИЛ" и сарай 13:47
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Кларенс Уильямс III 13:45
Названы самые оживленные дороги Москвы 13:44
Эколог подсчитал сумму экосбора за утилизацию товаров и упаковки 13:36
Частных детективов планируют наказывать за нарушение тайны переписки 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 14:15

В Чувашии реализовали механизм "экспортного акселератора"

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии реализован механизм "экспортного акселератора" - он предусматривает увеличение объема реализации несырьевой и неэнергетической продукции за рубеж и в субъектах России с помощью программ продвижения.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики республики, в проекте принимают участие шесть предприятий из различных отраслей. "Акселератор" призван содействовать в ускоренном развитии промышленного и инвестиционного потенциала промышленных площадок.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии зафиксирован рост производства тепличных комплексов

В ведомстве пояснили, что в настоящее время участники представили проблемные вопросы, связанные с текущей экспортной деятельностью, а также предложения, необходимые для выхода на новые экспортные рынки сбыта. Началась процедура согласования по индивидуальной точечной поддержке с минпромторгом России. Конечная цель проекта - увеличение объемов экспорта и целевое сопровождение каждого предприятия-участника проекта.

- Акселерационная программа способствует развитию рынков сбыта продукции. Наглядным подтверждением ее эффективности являются успешные кейсы компаний, ранее участвовавших в программе. Так, в 2019 году в программе приняло участие 159 предприятий-участников национального проекта, из которых 42 заключили 85 экспортных контрактов на сумму 2,96 миллиарда рублей, - отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов.

Он также добавил, что для дальнейшего сопровождения экспортеров подключат к механизмам льготного кредитования, а также компенсируют часть затрат на сертификацию и усовершенствование продукции.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – территория комфорта

Главное сегодня

Генпрокуратура сможет представлять РФ в международных судах
Для российских школьников введут цифровые профили
Госдума обратилась к ЕС по поводу исключения русских из коренных народов Украины
В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул"
"Сломались" крупнейшие сайты в интернете