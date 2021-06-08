В Самаре мать выкинула дочь с балкона шестого этажа

В Самаре возбуждено уголовное дело против молодой матери, которую подозревают в убийстве маленькой дочери. Об этом во вторник сообщило СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии". По версии следствия, сегодня в Октябрьском районе Самары 23-летняя местная жительница, находясь в квартире на шестом этаже одного из жилых домов, выкинула с балкона свою трехлетнюю дочь. Девочка погибла, женщина задержана.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Прокуратура района взяла расследование дела на контроль. Надзорный орган проверит, как работали с семьей специалисты опеки.