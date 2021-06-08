В Саранске чиновникам мэрии задерживали зарплату

Прокуратура Мордовии отреагировала на задержки с выплатой зарплат чиновникам горадминистрации Саранска. Мэру столицы республики Петру Тултаеву объявлено предостережение.

Как сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры РМ, сегодня в надзорном ведомстве главе города пришлось давать объяснения о причинах нарушения сроков выплаты зарплат работникам мэрии и подведомственных учреждений. Кроме того, за руководством города числится крупная кредиторская задолженность. Это обстоятельство в дальнейшем также может осложнить ситуацию с несвоевременной оплатой труда.

Первый зампрокурора республики Александр Иванов объявил Петру Тултаеву предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и несвоевременного финансирования подведомственных учреждений.

В горадминистрации пока не давали официальных комментариев по данному поводу.